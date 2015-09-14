Видеотрансляция матча «Крылья Советов» - «Мордовия» – на «Бомбардире»

В Самаре в понедельник завершится восьмой тур российской Премьер-лиги матчем между "Крыльями Советов" и "Мордовией". Команды подходят к этой встрече примерно с одинаковым очковым багажом. Правда, самарцы имеют на своем счету на три очка больше, что должно стать дополнительной мотивацией для гостевой команды. Однако, "Крылья" вряд ли сдадутся без боя: в случае победы они взлетят на пятую строчку в турнирной таблице, вплотную приблизившись к зоне еврокубков.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Мордовия". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:30, не пропустите!