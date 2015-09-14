Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Крылья Советов» - «Мордовия» – на «Бомбардире»

    В Самаре в понедельник завершится восьмой тур российской Премьер-лиги матчем между "Крыльями Советов" и "Мордовией". Команды подходят к этой встрече примерно с одинаковым очковым багажом. Правда, самарцы имеют на своем счету на три очка больше, что должно стать дополнительной мотивацией для гостевой команды. Однако, "Крылья" вряд ли сдадутся без боя: в случае победы они взлетят на пятую строчку в турнирной таблице, вплотную приблизившись к зоне еврокубков.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Мордовия". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11