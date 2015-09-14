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    Венгер: «Важно начать с победы»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассчитывает удачно стартовать в Лиге чемпионов в текущем сезоне. В матче 1-го тура группового турнира лондонцам предстоит встретиться 16-го сентября в Загребе с местным "Динамо".

    "Потери? Пер Мертезакер на данный момент находится не в лучшей своей форме. Пока он не готов играть. Надеюсь, что к концу недели ситуация изменится.

    В прошедшем сезоне мы проиграли "Боруссии" в первом матче и после этого оказались под давлением. Так что сейчас важно начать с победы", - заявил Венгер Daily Star.

    Источник: Daily Star

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    14.09.2015 10:18
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