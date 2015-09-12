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    Бундеслига. «Вольфсбург» потерял очки, «Боруссия» обыграла в гостях «Ганновер» и другие результаты

    Дортмундская "Боруссия" одержала третью победу подряд под руководством Томаса Тухеля и возглавила турнирную таблицу с лучшей разницей мячей. "Бавария" дома разобралась с "Аугсбургом", а "Вольфсбург" потерял первые очки, сыграв в ничью с "Ингольштадтом".

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

    Бавария - Аугсбург – 2:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — Эссвайн, 43; 1:1 — Левандовски, 77; 2:1 — Мюллер, 90 (с пенальти).

    Байер - Дармштадт – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Сулу, 8.

    Ганновер-96 - Боруссия (Дортмунд) – 2:4 (2:0)
    Голы: 1:0 — Собих, 18; 1:1 — Обамеянг, 35 (с пенальти); 1:2 — Мхитарян, 44; 2:2 — Собих, 53; 2:3 — Фелипе, 67 (в свои ворота); 2:4 — Обамеянг, 85 (с пенальти).

    Ингольштадт - Вольфсбург – 0:0 (0:0)

    Герта - Штутгарт – 2:1 (2:1)
    Голы: 1:0 — Харагучи, 14; 1:1 — Шуньич, 36; 2:1 — Лустенбергер, 45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Real10aman 12 сентября 2015, 19:48

      Бавария совсем скатилась, раньше каждый матч по 5-6 голов забивали

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