Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Одессе снова запрещают проводить футбольные матчи

    Одесская милиция снова запретила проводить футбольные матчи в городе. Причина такого решения - нагнетание неспокойной ситуации в Южной Пальмире. На выходных в Одессе состоится политический марш, а в воскресенье "Черноморец" должен принять "Волынь" в 7-м туре УПЛ.

    Одесский клуб не согласен с решением органов МВД и собирается обратиться к главе области Михаилу Саакашвили, сообщает украинский телеканал "Футбол 1".

    Напомним, весной этого года "Черноморец" проводил домашние матчи в Киеве, на стадионе "Динамо".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 11 сентября 2015, 19:22

      Черноморец в Киеве, Шахтер во Львове! Для кого играете мужики?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      Avi-8 > Антибиотик 11 сентября 2015, 19:58

      Черноморец уже играет своим матчи дома, уверен, что все остальные тоже буду проходить в Одессе, даже несмотря на запрет конкретно на этот матч. По поводу Шахтера, это украинская команда, вторая по популярности после Динамо Киев, у которой фанаты по всей стране, в том числе тысячи людей переселившиеся из Донецка в другие города. Может команде, которая поддерживает целостность Украины перебратся обратно и играть на разрушенной бомбами Донбасс Арене, под дулами автоматов для вооруженных обезьян и наркоманов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Avi-8 12 сентября 2015, 10:16

      Весь Киев сейчас наполнен вооруженными наркоманами и обезьянами. А как по всей Украине Шахтер любят, ты мне не рассказывай))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Roman1988 > Антибиотик 19 сентября 2015, 10:09

      Антибиотик, я даже не слышал, что такой насвай (лошадинное говно) до тех пор пока не познакомился с двумя пидорами из Лугандонии.. так они эту ху*ету в рот суют, причмакивают и говорят как обезьяны... Разносит из пиздец просто, уж лучше бы бухали.. Задается вопрос: нах*й мне такие товарищи?? Хай лучше в Россию переезжают, если не нравиться Украина.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11