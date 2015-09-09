Неймар: «Люди работают над тем, чтобы сократить срок моей дисквалификации»

Нападающий и капитан сборной Бразилии Неймар рассказал, что надеется на уменьшение срока своей дисквалификации, а также поделился мнением о своей важности для национальной команды.

«Бразилия – это не один футболист. Никогда такого не было и не будет», - считает Неймар.

Капитан бразильцев, дисквалифицированный на четыре матча во время Кубка Америки, хочет принять участие в ближайшем матче сборной.

«Все еще жду ответа от CAS, чтобы понять, сыграю ли я против Чили. Я хочу играть в каждом матче сборной. Федерация подала апелляцию. Мы ждем. Меня не покидает надежда. Люди работают над тем, чтобы уменьшить срок дисквалификации. Я всегда буду готов к вызову из Бразилии».

Также Неймар прокомментировал критику в адрес главного тренера Дунги и игру Дугласа Косты.

«Дунга выиграл 14 матчей из 16? Люди помнят худшие моменты, но забывают лучшее, что ты сделал. Дуглас Коста очень впечатлил в «Баварии», и теперь он делает это в сборной. Мы можем рассчитывать на него».