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    Эдегор не жалеет, что выбрал «Реал»

    Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор заявил, что не жалеет о своем выборе в пользу испанского клуба.

    «Я был в Ливерпуле, в двух манчестерских командах, мне там понравилось, но мой выбор пал на «Реал» Мадрид и я очень доволен им. Мадрид – это лучшее место для того чтобы расти в футбольном плане. В кастилье я получил десятый номер, и это очень большая ответственность, но это как раз то, что мне нравится, и я просто наслаждаюсь моментом. Моя цель - становится все лучше и лучше с каждым днем», - сказал 16-ти летний норвежец.

    Источник: Goal.com

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    09.09.2015 18:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 22:08

      Не думаю что ему только 16! А так, выбор правильный!

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