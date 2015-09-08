Данцев: «Не верю, что в «Урале» есть тот, кто поставил на поражение команды»

Полузащитник «Урала» Александр Данцев, подозреваемый в совершении ставки на матч Премьер лиги против «Терека», рассказал о сложившейся ситуации.

«Сейчас полиция наводит справки, разбирается, ставил ли кто-нибудь из игроков «Урала» на матч против «Терека». В моих интересах довести это дело до конца. Клуб мне всячески помогает. В том числе и президент «Урала» Григорий Иванов.

Я клянусь, что никогда не занимался этим. Пускай проверяют любые органы. Я чист. Сейчас органы проверяют сведения о том, верна ли информация, что игрок «Урала» делал ставку на матч нашей команды против «Терека». В букмекерскую контору послан запрос. Если это действительно так и кто-то ставил – он будет отвечать за свой поступок. Но я не верю, что в «Урале» есть такой футболист. А если есть, то он конкретно попал», - сказал полузащитник.

