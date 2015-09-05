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    Фергюсон: «Никогда бы не подумал, что Руни замахнется на рекорд Чарльтона»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон признался, что не мог и представить, что нападающий клуба Уэйн Руни станет одним из рекордсменов сборной Англии.

    «Никогда бы не подумал, что Уэйн будет на такое способен. В свое время, когда мы только покупали его, я не рассчитывал на него, как на сверхзабивного форварда, - сказал Фергюсон. - Он просто был лучше остальных, поэтому я и захотел, чтобы «МЮ» его купил».

    Напомним, в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года Руни забил свой 49-й гол за сборную Англии, повторив рекорд Бобби Чарльтона.

    Источник: Goal.com

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    05.09.2015 20:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 сентября 2015, 23:05

      Все еще впереди! Руни так и не может закрепится в статусе лучших игроков мира. Удачи ему!

      0
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      Рейтинг: -16

      kolc40 5 сентября 2015, 21:31

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - Bets2k.com

      -3
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      Рейтинг: +16

      suhow6 > kolc40 5 сентября 2015, 22:36

      пошёл ты на...

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