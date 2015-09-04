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    Блинд: «Мы должны бороться за третье место»

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд пообщался с журналистами после поражения от Исландии (0:1) в матче отборочного турнира на Евро-2016. Наставник считает, что о первых двух позициях в группе голландцам думать уже не стоит.

    «Ситуация ясна. Мы должны бороться за третье место», – считает Блинд.

    Сейчас первое занимает команда Исландии, а на втором расположилась Чехия. Голландия отстает от них на восемь и шесть баллов соответственно. На одно очно позади оранжевых находится сборная Турции, с которой подопечным Блинда предстоит сыграть в воскресенье.

    Источник: Sports.ru

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    04.09.2015 00:46
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