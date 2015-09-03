В «Рубине» пока не решили судьбу главного тренера

Александр Глеб: "Уверен, Гончаренко смог бы сделать "Рубин" претендентом на чемпионство".
Хавбек сборной Беларуси и БАТЭ Александр Глеб порассуждал о возможном назначении Виктора Гончаренко главным тренером казанского "Рубина".
- За карьерой Виктора Гончаренко следишь? Имею в виду последние события и странный матч в Екатеринбурге, с которого он просто улетел.
- Слышал об этом. Но как было на самом деле, трудно сказать. Если бы Гончаренко сделал какое-нибудь заявление для прессы, то я бы прокомментировал, а так...
- Его сватают в главные тренеры "Рубина".
- Отличный клуб, который при Бердыеве приобрел известность и в России, и в Европе. Сейчас, понятно, это середнячок, футбол не самый выдающийся и результат налицо. А так клуб с традициями, в любом случае надо что-то менять, и для Михайловича это отличный вариант проявить себя. Уверен, он смог бы сделать "Рубин" претендентом на чемпионство.
- Ты как-то назвал Казань одним из четырех городов России, куда мог бы поехать играть.
- Да, это красивое место, Серега Кисляк не даст соврать. Стадион отличный, болельщики, амбиции — если Виктор Гончаренко пригласит, я подумаю. Впрочем, не будем торопиться.
Попечительский совет "Рубина" должен был сегодня окончательно решить судьбу главного тренера команды Рината Билялетдинова. Но заседание так и не состоялось.
Завтра команда проведет вечернюю тренировку. Скорее всего, Билялетдинов не будет руководить процессом. Замещать его будут ассистенты Валерий Чалый и Дмитрий Кузнецов.
Напомним, ранее появилась информация о том, что "Рубин" возглавит Виктор Гончаренко.