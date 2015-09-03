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    В «Рубине» пока не решили судьбу главного тренера

    Попечительский совет "Рубина" должен был сегодня окончательно решить судьбу главного тренера команды Рината Билялетдинова. Но заседание так и не состоялось.

    Завтра команда проведет вечернюю тренировку. Скорее всего, Билялетдинов не будет руководить процессом. Замещать его будут ассистенты Валерий Чалый и Дмитрий Кузнецов.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что "Рубин" возглавит Виктор Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2015 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      ZILANT 3 сентября 2015, 23:13

      Александр Глеб: "Уверен, Гончаренко смог бы сделать "Рубин" претендентом на чемпионство".

      Хавбек сборной Беларуси и БАТЭ Александр Глеб порассуждал о возможном назначении Виктора Гончаренко главным тренером казанского "Рубина".

      - За карьерой Виктора Гончаренко следишь? Имею в виду последние события и странный матч в Екатеринбурге, с которого он просто улетел.
      - Слышал об этом. Но как было на самом деле, трудно сказать. Если бы Гончаренко сделал какое-нибудь заявление для прессы, то я бы прокомментировал, а так...

      - Его сватают в главные тренеры "Рубина".
      - Отличный клуб, который при Бердыеве приобрел известность и в России, и в Европе. Сейчас, понятно, это середнячок, футбол не самый выдающийся и результат налицо. А так клуб с традициями, в любом случае надо что-то менять, и для Михайловича это отличный вариант проявить себя. Уверен, он смог бы сделать "Рубин" претендентом на чемпионство.

      - Ты как-то назвал Казань одним из четырех городов России, куда мог бы поехать играть.
      - Да, это красивое место, Серега Кисляк не даст соврать. Стадион отличный, болельщики, амбиции — если Виктор Гончаренко пригласит, я подумаю. Впрочем, не будем торопиться.

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