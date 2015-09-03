В «Рубине» пока не решили судьбу главного тренера

Попечительский совет "Рубина" должен был сегодня окончательно решить судьбу главного тренера команды Рината Билялетдинова. Но заседание так и не состоялось.

Завтра команда проведет вечернюю тренировку. Скорее всего, Билялетдинов не будет руководить процессом. Замещать его будут ассистенты Валерий Чалый и Дмитрий Кузнецов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "Рубин" возглавит Виктор Гончаренко.