Мутко единогласно избран президентом РФС

Я все придумал, слушайте: на следующем заседании РФС Мутко должен сказать: "Май диар френдз, в случае неудачного выступления сборной на ЧМ 2018 (ниже 3-го места), лимит на легионеров будет отменен!" Наши кривоногие футболеры *опы порвут (и себе, и партнерам), чтоб зарплаты сохранить!!!
Состоялись выборы президента Российского Футбольного Союза. В результате открытого голосования, которое длилось 15 секунд, главой организации избран Виталий Мутко.
За нового президента РФС проголосовали все 393 присутствовавших на конференции делегата.