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    Мутко единогласно избран президентом РФС

    Состоялись выборы президента Российского Футбольного Союза. В результате открытого голосования, которое длилось 15 секунд, главой организации избран Виталий Мутко.

    За нового президента РФС проголосовали все 393 присутствовавших на конференции делегата.

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    02.09.2015 11:03
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +7

      mad_enis 2 сентября 2015, 21:22

      Я все придумал, слушайте: на следующем заседании РФС Мутко должен сказать: "Май диар френдз, в случае неудачного выступления сборной на ЧМ 2018 (ниже 3-го места), лимит на легионеров будет отменен!" Наши кривоногие футболеры *опы порвут (и себе, и партнерам), чтоб зарплаты сохранить!!!

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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 2 сентября 2015, 19:35

      Смелых (или глупых?) не нашлось...

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 2 сентября 2015, 19:24

      пускай вернет обратно систему весна-осень ,мы ж не европа

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      Рейтинг: +114

      denmig 2 сентября 2015, 17:29

      давайте дружно: мутко передаст! мутко передаст! мутко пидораст

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      Рейтинг: +17

      гнус 2 сентября 2015, 16:59

      Если нет выбора-разве это ВЫБОРЫ?

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      Рейтинг: +167

      астраханец 2 сентября 2015, 15:33

      Такие тяжелые выборы выиграл...

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      Рейтинг: +11

      Prestooo91 2 сентября 2015, 15:11

      Г-н Усманов подарил 1 млрд. рублей РФС- вот именно поэтому г-н Мудко спешит туда на распил !!!(((

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      Рейтинг: +15

      Furgon 2 сентября 2015, 15:01

      Мутить начнёт!

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 2 сентября 2015, 14:54

      Везде Питерская мафия и уруля страны и в футболе теперь,вот на Зенит и пуляют народное бабло даже не считая,

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      Рейтинг: +296

      Raulya 2 сентября 2015, 13:45

      Разве кто то этого не знал зарание))))

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