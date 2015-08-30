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    Жезуш: «В обеих играх с ЦСКА нас засуживали»

    Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш в очередной раз обратился к теме судейства в матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА (2:1, 1:3).

    «Это была большая несправедливость по отношению к „Спортингу“. Президент клуба того же мнения. Все понимают, за счёт чего ЦСКА выбил нас из Лиги чемпионов. В обеих играх нас явно засуживали. Если мы изучим оба матча, кто найдёт ошибку в пользу ЦСКА? Любой. В их ворота не назначили два пенальти в Лиссабоне, а в Москве не засчитали наш чистый мяч. Даже слепой видит это! Так что недовольство президента вполне объяснимо», — сказал Жезуш.

    Источник: A Bola

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    30.08.2015 10:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11

      Edik-Cska 30 августа 2015, 17:44

      Странно.. совсем недавно смирился с поражением, спустя неделю вспомнил...

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 30 августа 2015, 15:48

      завидуйте....скоро гинер купит всю планету!!!!потом вам продаст, потом опять купит и снова подаст, но уже в два раза дороже ахахаха.

      0
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 30 августа 2015, 12:44

      Печальбеда. Да и куй на Спортинг етот.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 августа 2015, 12:34

      Это вы просто не привыкли-они и у нас в чемпионате только так и выигрывают.

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Диктор 30 августа 2015, 14:24

      Болейте за свой клуб, а не против других

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 30 августа 2015, 12:26

      А все заметили когда Спортинг мяч забил но его не засчитали повтор так и не показали, что мяч покинул лицевую линию.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12

      sashaibra > Muhametshin 30 августа 2015, 14:36

      Я смотрел он-лайн! Повтор был и там видно как мяч ушел за линию. Ноют как бабы!

      0
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      Рейтинг: +11

      Карабас Барабас 30 августа 2015, 11:59

      ЦЫСКА и в ЧР всех судей скупил,по матчу с Ростовом это хорошо видно.

      1
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      Рейтинг: +13

      FALCON52 30 августа 2015, 11:18

      О,заплакали.......Засудили их......Русские клубы всегда засуживают и ничего....привыкайте,цыгане!

      2
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 30 августа 2015, 10:51

      Это Гиннер все купил.

      2
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > kidd-75 30 августа 2015, 13:52

      Судья Спортинг засудил,
      Это Гинер всё купил!

      0
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      Рейтинг: +36

      salonik 30 августа 2015, 10:44

      Какой чистый мяч, там судья флажок поднял еще когда мяч летел.
      Все португальцы такие нытики как этот кадр и Боаш?

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