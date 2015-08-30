Веденеев: «Виллашу–Боашу не хватает решимости посадить Нету на скамейку, играть должен Ломбертс»

все беды Зенита в непрофионализме руководителей команды разве можно держать таких игроков как Нету и продлевать с ним контракт до 2019г тем более будет лимит еще жесче приобретать таких деревянных как Юсупов и Дзюба а раньше Рязанцева и давно пора избавиться от Файзулина зачем был нужен Аршавин два года просидевший на лавке Тимощук не понятно зачем был Родич зачем то был куплен а где Лука Джорджевич Ансальди так и не дали шанс Пора всех разгонять и сделать как в Динамо сменить полностью руководство и из игроков кто захочет пусть уходит а кто верит в будущее команды должен сплотить команду с молодыми игроками и создать коллектив а не сборную миллионеров Миллер да услышь меня и наче полный развал
Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев заявил, что в матче седьмого тура РФПЛ «Зенит» - «Крылья Советов» (1:3) грубые ошибки допускал защитник хозяев Луиш Нету.
«Защитником были допущены грубые ошибки, и мне кажется, что Андре Виллаш-Боашу сегодня просто не хватает духу и решимости убрать его из стартового состава. Вместо португальца должен играть Николас Ломбертс. Эта замена напрашивалась еще и до матча с самарцами», - считает Веденеев.