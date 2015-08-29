Венгер: «Ньюкасл» с самого начала решил сделать игру достаточно жесткой»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:2) в рамках четвертого тура АПЛ. Наставник считает, что успех «канонирам» обеспечило умение держать себя в руках.

«Ключевую роль сыграли терпение и крепость нервов. Нужно было избегать суеты в своих действиях, дожидаться шансов и использовать один из них. Я должен отметить, что «Ньюкасл» с самого начала решил сделать игру достаточно жесткой. Мы должны были держать нервы под контролем, чтобы не впадать в агрессию. Думаю, команда с этим хорошо справилась», – сказал Венгер.

В целом тренер «Арсенала» оценил матч как странный.

«Матч получился странным. Мы играли против десятерых оппонентов, они оборонялись очень глубоко. Вблизи ворот хозяев скапливалось десять наших игроков и девять футболистов «Ньюкасла». Трибуны оказывали давление на рефери. Было очень тяжело, не удавалось найти пространство для атакующих действий».

Также Венгер отметил оборону «Ньюкасла».

«Ньюкасл» хорошо оборонялся. Они показали, за счет чего не пропустили в матче против «Манчестер Юнайтед». Мы счастливы, что выиграли с минимальным счетом и набрали три очка».