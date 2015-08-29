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    Виллаш-Боаш: «Защитники не смогли в простых ситуациях действовать так, как нужно»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:3). Наставник всю вину взял на себя.

    «Думаю, сейчас не подходящий момент, чтобы комментировать инцидент с рефери. Если мы выходим на поле, мы должны показывать желание бороться и играть на победу. Беру всю ответственность за результат на себя. Я понимаю болельщиков, ведь мы чемпионы, и от нас ждут соответствующих результатов. Повторюсь, поражение – это полностью моя ответственность»,- сказал Виллаш-Боаш.

    Португалец отметил неслаженные действия защиты, но не стал в них искать оправданий для себя.

    «Проблема в том, что не было организации в обороне. Защитники не смогли в простых ситуациях действовать так, как нужно, но и это тоже моя вина. Игра обороны – это моя задача».

    Кроме того, Виилаш-Боаш прокомментировал влияние сделанных им замен на ход поединка.

    «Поначалу замены сработали, и мы сравняли счет, но сразу же пропустили. В такой ситуации было сложно вновь команду перенастроить. Нам нужно улучшать ситуацию, если мы хотим становиться чемпионами, нам нужно прибавлять».

    Источник: Sports.ru

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    29.08.2015 19:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      leva200683 29 августа 2015, 20:45



      президент зенита прислушайтесь к болельщикам купите кокорина и еще пару нормальных игроков не за такие бабки
      гоните халка,витселя,дзюбу,гарсию,вит

      селя,боаша,гарая,нету. Верните нам прежний зенит который тренировал Адвокат когда мы имели МЮ

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 29 августа 2015, 20:29

      Радует, что хоть без истерик и паники

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 29 августа 2015, 20:28

      Короче, матч позади, пусть неудачный и неприятный - но давайте двигаться дальше.
      Хорошо, что два поражения случились в начале сезона, пока всё поправимо.
      Идите и работайте, вот и дело с концом. А без обидных поражений -- никогда не видать и большого успеха. Лишь бы делали правильные выводы.

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