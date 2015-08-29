Капелло: «Для «Ромы» удобнее встретиться с «Ювентусом» сейчас, чем позже»

Бывший тренер «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло отметил, что встреча этих соперников в самом начале сезона выгоднее для столичной команды.

«Это будет очень важная и сложная встреча для обеих команд. Такой матч уже во втором туре выгоднее «Роме». С «Ювентусом» лучше встретиться сейчас, чем позже. Туринцами необходимо найти свою игру после трех серьезных летних потерь. Римляне – одни из фаворитов в борьбе за скудетто. Но им необходимо сделать важный психологический шаг вперед. А так у команды Руди Гарсия есть все, чтобы победить».

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