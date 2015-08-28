Ребров: «Лучше 31 матч пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Вратать считает, что неудачная серия его коллеги из ЦСКА Игоря Акинфеева когда-нибудь закончится, а память о турнире останется навсегда.

«Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от неe и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни лиги», - сказал Ребров.