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    Ребров: «Лучше 31 матч пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Вратать считает, что неудачная серия его коллеги из ЦСКА Игоря Акинфеева когда-нибудь закончится, а память о турнире останется навсегда.

    «Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от неe и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни лиги», - сказал Ребров.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.08.2015 07:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 1 сентября 2015, 21:22

      Акинфеев-лучший вратарь России!!!А вы все пидоры и завистники сосите большой хуец(((

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 1 сентября 2015, 21:21

      Лодыркин!!!ахахаха!!!!!!!!!(((
      ((

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 29 августа 2015, 11:30

      Правильно сказано. Набросились на Акинфеева, а он, между прочим, очень хороший вратарь. До появления Лодыгина был лучшим в стране, хотя Малафеев был ничем не хуже. Как он в сборной отстоял когда Игорь лечился! А ребров тоже отличный голкипер, а то что штанги целует, так у каждого свои привычки. Например плаксивая кристина предпочитает детей только из пробирки. Ему женщины нужны рядом только как подружки и соперницы.

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Зенит 2015 29 августа 2015, 17:01

      Лодыгин прям лучше Акинфеева.

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      Рейтинг: +20

      Age 28 августа 2015, 17:18

      Ребров настоящий мужик и профессионал.
      Вырастет в настоящего вратаря, "половину
      команды". Жаль, что Акинфеев чудит, не ясно,
      чего от него ждать, вместо уверенности одно
      напряжение.

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Age 28 августа 2015, 20:46

      А че он чудит?Он стоит отлично,жаль оборона подводит

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Age 1 сентября 2015, 11:20

      Куда расти,ему уже 28!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2015, 12:28

      Так-то оно так, но Конифей реально дырка, как минимум половина из тех мячей что кони пропускают в ЛЧ "заслуга" Конифея...

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      Рейтинг: +32

      Патриот777 28 августа 2015, 12:07

      ребров намного лучше лодыгина

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      Рейтинг: +32

      Патриот777 28 августа 2015, 12:06

      ребров молодец

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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 28 августа 2015, 11:54

      похвально,похвально

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      Рейтинг: +15

      pfk_c_s_k_a 28 августа 2015, 11:40

      молодец ребров

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      Рейтинг: +5164

      ААМ 28 августа 2015, 11:15

      Посмотрим на результаты

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