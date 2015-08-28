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Лига Европы. Известен состав корзин для жеребьевки

28 августа 2015, 01:38
17

Определились все участники групповой стадии Лиги Европы и стало известно, каким образом команды распределились по корзинам для жеребьевки.

«Рубин» попал в первую корзину, а «Локомотив» и «Краснодар» – в третью. Краснодарцы оказались в третьей корзине благодаря победе минского «Динамо» над «Зальцбургом» в серии пенальти.

Жеребьевка состоится в Монако 28 августа. В одной группе не могут играть команды из одной страны. Кроме того, по разным квартетам будут разведены представители России и Украины. Матчи группового этапа пройдут 17 сентября, 1 и 22 октября, 5 и 26 ноября, а также 10 декабря.

Лига Европы. Групповой этап. Корзины для жеребьевки.

1-я корзина: «Шальке» (Германия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Базель» (Швейцария), «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Рубин» (Россия), «Атлетик» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция), «Днепр» (Украина).

2-я корзина: «Брага» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Лацио» (Италия), «Андрелехт» (Бельгия), «Ливерпуль» (Англия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Виктория» (Пльзень, Чехия), «Брюгге» (Бельгия), ПАОК (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Бешикташ» (Турция), АПОЭЛ (Кипр)

3-я корзина: «Монако» (Монако), «Спарта» (Прага, Чехия), «Фенербахче» (Турция), «Легия» (Польша), «Бордо» (Франция), «Локомотив» (Москва, Россия), «Лех» (Польша), «Сент-Этьен» (Франция), «Слован» (Либерец, Чехия), «Аугсбург» (Германия), «Рапид» (Вена, Австрия), «Краснодар» (Россия).

4-я корзина: «Партизан» (Сербия), «Астерас» (Греция), «Белененсеш» (Португаия), «Русенборг» (Норвегия), «Карабах» (Азербайджан), «Мельде» (Норвегия), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Гронинген» (Нидерланды), «Сьон» (Швейцария), «Мидтьюлланд» (Дания), «Шкендербеу» (Албания), «Габала» (Азербайджан).

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига Европы Рубин Краснодар Локомотив Боруссия Д
Комментарии (17)
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AleXXX 88
1440718282
приличный состав корзин
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rifcenter вернулся
1440719030
Надеюсь Краснодар избежит группы смерти как в прошлом году
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vovinho11
1440723219
Тоттенхэм, Виктория, Краснодар, Скендербеу Рубин, АЗ, Спарта, Габариты Спортинг, АПОЭЛ, Локомотив, Мельде
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Petrak86
1440731897
хм, первые три корзины - все вполне приличные соперники, многие группы будут интересными. Удачи нашим клубам. Ну и как полагается даю прогноз по "нашим" группам: 1) Рубин, Брюгге, Рапид, Динамо Минск 2) Наполи, Бешикташ, Локомотив, Сьон 3) Вильярреал, ПАОК, Краснодар, Мельде
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Bryadilok-viking
1440734431
Два наших и три французских клуба в одной корзине, практически нет шансов помешать им, хотя теоретически можем против двух французов попасть, если рубину кто-то попадется а локо или быкам марсель, а монако уже не франция???
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Аvi-8
1440734605
Рубин, Ливерпуль, Монако, Мельде Боруссия Д, Фиорентина, Локомотив, Мидтьюлланд Наполи, Фенербахче, Краснодар, Партизан :) вот такого жребия я желаю российским клубам :)
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Vyatchenkov91
1440743798
Дортмунд Ливерпуль Монако, в одну бы группу их)
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sergey_andreich
1440749105
Давайте в корзину к поровозам Боруссию, Ливерпуль и Динамо Минское)
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Remy17
1440749697
Рубин Ливерпуль Бордо Карабах Вильярреал Виктория Локомотив Гронинген Шальке Брага Краснодар Партизан
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ФК Зенит всея Руси
1440750874
Удачи нашим клубам.
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