Лига Европы. Известен состав корзин для жеребьевки

Определились все участники групповой стадии Лиги Европы и стало известно, каким образом команды распределились по корзинам для жеребьевки.

«Рубин» попал в первую корзину, а «Локомотив» и «Краснодар» – в третью. Краснодарцы оказались в третьей корзине благодаря победе минского «Динамо» над «Зальцбургом» в серии пенальти.

Жеребьевка состоится в Монако 28 августа. В одной группе не могут играть команды из одной страны. Кроме того, по разным квартетам будут разведены представители России и Украины. Матчи группового этапа пройдут 17 сентября, 1 и 22 октября, 5 и 26 ноября, а также 10 декабря.

Лига Европы. Групповой этап. Корзины для жеребьевки.

1-я корзина: «Шальке» (Германия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Базель» (Швейцария), «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Рубин» (Россия), «Атлетик» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция), «Днепр» (Украина).

2-я корзина: «Брага» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Лацио» (Италия), «Андрелехт» (Бельгия), «Ливерпуль» (Англия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Виктория» (Пльзень, Чехия), «Брюгге» (Бельгия), ПАОК (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Бешикташ» (Турция), АПОЭЛ (Кипр)

3-я корзина: «Монако» (Монако), «Спарта» (Прага, Чехия), «Фенербахче» (Турция), «Легия» (Польша), «Бордо» (Франция), «Локомотив» (Москва, Россия), «Лех» (Польша), «Сент-Этьен» (Франция), «Слован» (Либерец, Чехия), «Аугсбург» (Германия), «Рапид» (Вена, Австрия), «Краснодар» (Россия).

4-я корзина: «Партизан» (Сербия), «Астерас» (Греция), «Белененсеш» (Португаия), «Русенборг» (Норвегия), «Карабах» (Азербайджан), «Мельде» (Норвегия), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Гронинген» (Нидерланды), «Сьон» (Швейцария), «Мидтьюлланд» (Дания), «Шкендербеу» (Албания), «Габала» (Азербайджан).