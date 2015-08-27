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    Иванов: «Терек» разве не может выиграть?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг главного тренера команды Виктора Гончаренко и матча седьмого тура РФПЛ «Урал» - «Терек».

    «Я сейчас за границей, завтра планирую быть на игре. Всех дел я не знаю. Когда уезжал, у меня были нормальные отношения с главным тренером. Улетел в отпуск, вышел из самолета и узнаю, что такое произошло… Не знаю причин подобного решения тренера. Ну, бывают у них такие моменты, поймите. А здесь сразу началась шумиха. Общались с Гончаренко по телефону, предложил ему встретиться в понедельник в Екатеринбурге, все обсудить. Я не собираюсь расставаться с ним, его отставка нам не нужна. Нас все устраивает! Он нормально работает. Не надо тут искать никаких подводных течений! Больше про это ничего сказать не могу», - сказал Иванов.

    Президент екатеринбургского клуба недоволен шумихой вокруг ставок на матч с «Тереком».

    «Я даже не знаю про эти коэффициенты. Не разбираюсь в этом, никогда не делал ставки. Мы всегда были кристально чистыми, «Урал» никогда не играл в подковерные игры. Я уже 13-й год руковожу клубом и никогда не был замечен в каких-то таких вещах.

    Вот после такой шумихи как командам завтра играть? Вот объясните мне? «Терек» разве не может выиграть? К слову, «Урал» дома ни разу в высшей лиге не побеждал грозненцев. В гостях обыгрывали их – было дело. А сейчас, что же, они приедут специально терять очки? Ну, где логика? Люди зачем-то начинают додумывать.

    Как нашим ребятам завтра выходить на поле? Они будут бояться, не дай бог, пропустить, проиграть. Иначе такая шумиха поднимется!».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2015 20:29
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 27 августа 2015, 20:57

      Парни,
      на этом матче есть реальный шанс заработать !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 27 августа 2015, 20:41

      Терек" разве не может выиграть? К слову, "Урал" дома ни разу в высшей лиге не побеждал грозненцев. В гостях обыгрывали их – было дело.
      _________
      ЧТО? Что он несет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      hayasik 27 августа 2015, 20:34

      axaxaxaxпрезидентик шутит

      -1
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