Спартаковец Чернов назвал европейских защитников, на которых он ориентируется

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил, с каких футболистов из топ-лиг он берет пример.

– Есть ли защитники в Европе, на которых ты ориентируешься, у которых чему-то учишься?

– Мне сейчас нравится Рюдигер. Привлекает его активность и агрессия. Я вообще люблю защитников, которые много идут на опережение, в подкаты летят.

Да, по-моему, Мальдини говорил, что если идешь в подкат, то ты уже где-то ошибся. Но как-то смотрел нарезки Несты, там одни подкаты. Очень кайфанул, красиво смотрится.

Обожаю пойти в подкат, чисто сыграть и остаться с мячом в ногах, это вообще верх удовольствия.