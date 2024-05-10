Спартаковец Чернов назвал европейских защитников, на которых он ориентируется

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил, с каких футболистов из топ-лиг он берет пример.
– Есть ли защитники в Европе, на которых ты ориентируешься, у которых чему-то учишься?
– Мне сейчас нравится Рюдигер. Привлекает его активность и агрессия. Я вообще люблю защитников, которые много идут на опережение, в подкаты летят.
Да, по-моему, Мальдини говорил, что если идешь в подкат, то ты уже где-то ошибся. Но как-то смотрел нарезки Несты, там одни подкаты. Очень кайфанул, красиво смотрится.
Обожаю пойти в подкат, чисто сыграть и остаться с мячом в ногах, это вообще верх удовольствия.
- 28-летний Чернов в «Спартаке» с февраля 2022 года.
- В этом сезоне он сделал 1 ассист в 25 матчах.