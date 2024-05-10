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    • Спартаковец Чернов назвал европейских защитников, на которых он ориентируется

    Спартаковец Чернов назвал европейских защитников, на которых он ориентируется

    Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил, с каких футболистов из топ-лиг он берет пример.

    – Есть ли защитники в Европе, на которых ты ориентируешься, у которых чему-то учишься?

    – Мне сейчас нравится Рюдигер. Привлекает его активность и агрессия. Я вообще люблю защитников, которые много идут на опережение, в подкаты летят.

    Да, по-моему, Мальдини говорил, что если идешь в подкат, то ты уже где-то ошибся. Но как-то смотрел нарезки Несты, там одни подкаты. Очень кайфанул, красиво смотрится.

    Обожаю пойти в подкат, чисто сыграть и остаться с мячом в ногах, это вообще верх удовольствия.

    • 28-летний Чернов в «Спартаке» с февраля 2022 года.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 25 матчах.

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    Источник: Sports.ru

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