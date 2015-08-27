Лига Европы. «Кайрат» обыгрывает «Бордо», но вылетает

Завершился первый из сегодняшних ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы.

Казахстанкий «Кайрат» обыграл дома «Бордо», однако этого не хватило для успеха по сумме двух матчей. Счет был открыт уже на первой минуте встречи – гол в свои ворота забил Ямбере. На 66-ой минуте Куат удвоил преимущество «Кайрата» – этот счет выводил казахстанский клуб в групповой этап. Однако на 77-ой минуте забил Кривелли, и этот гол стал решающим. Дальше идет «Бордо» за счет выездного гола.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

Кайрат (Казахстан) – Бордо (Франция) – 2:1 (1:0)

Голы: Ямбере (в свои ворота), 1; 2:0 – Куат, 66; 2:1 – Кривелли, 77.