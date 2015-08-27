Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «ПСЖ» в одной группе с «Реалом», «Бавария» с «Арсеналом»

Лига чемпионов. «ПСЖ» в одной группе с «Реалом», «Бавария» с «Арсеналом»

27 августа 2015, 19:52
50

Определились составы групп Лиги чемпионов сезона-2015/16. Так "Арсенал" попал в один картет с "Баварией", "Олимпиакосом" и загребским "Динамо", а мадридскому "Атлетику" достались в соперники "Бенфика", "Галатасарай" и "Астана".

Лига Чемпионов. Жеребьевка группового этапа

Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Шахтер», «Мальме».

Группа B: ПСВ, «Манчестер Юнайтед», ЦСКА, «Вольфсбург».

Группа C: «Бенфика», «Атлетико», «Галатасарай», «Астана»

Группа D: «Ювентус», «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Менхенгладбах.

Группа E: «Барселона», «Байер», «Рома», БАТЭ.

Группа F: «Бавария», «Арсенал», «Олимпиакос», «Динамо» Загреб.

Группа G: «Челси», «Порту», «Динамо» Киев, «Маккаби».

Группа H: «Зенит», «Валенсия», «Лион», «Гент».

Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов
Комментарии (50)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nurbek Sho
1440695555
Удачи Астана
Ответить
ruverzema29rus
1440696000
Зенит проcpет как всегда и будет бороться с Гентом за Лигу Европы, ЦСКА либо с немцами либо с МЮ будут делить вторую строчку! Арсенал по количеству мячей пропустит на первую строчку Баварцев!
Ответить
Pudelya
1440697043
по моему скромному "бомжам" вполне по силам выйти со второго....на баварию
Ответить
mdu86
1440697180
В принципе для наших команд нормальные группы, можно побиться за 1/8 ЛЧ. Вольфсбург в прошлом сезоне был хорош, как волки себя покажут в этом сезоне вопрос. МЮ ещё в разобранном состоянии,лучше бы армейцам встретиться с ними сейчас.Ну а с ПСВ нужно брать свои очки. Валенсия и Лион давно не участвовали в ЛЧ, думаю можно и нужно с ними потягаться.Ну а с Гентом питерцы обязаны брать 6 очков. Но это всё на бумаге, а как оно сложится посмотрим.В любом случае нашим командам удачи!
Ответить
Евгений_Пуличев
1440697782
Шахтеру можно выходить из группы, учитывая что Реал никакой вообще
Ответить
Liffer
1440703353
ПСЖ, Реал Вольф, МЮ Бенфика, Атлетико МС, Юве Барса, Байер Бавария, Арсенал челси, Порту Валенсия, Лион
Ответить
Red_Devil___095
1440704986
Учитывая что мю вчера 4:0 команду выщего класса чем цска разгромили
Ответить
iBragim2102
1440707119
Маротта на продавался игроков, и последнее место не за горами в лч
Ответить
Синяя борода
1440712056
Мне кажется , что ЦСКА опять немного не повезло, самая сильная группа, ну еще группа D тоже, будут интересные матчи
Ответить
Petrak86
1440743359
Небольшой субъективный анализ групп и прогнозы. Группа A: ПСЖ, Реал - тут без вариантов, Шахтер в ЛЕ. Мальме вряд ли даже очко наберет. Группа B: МЮ скорее всего 1-е место, на 2-3-4 места у всех остальных команд шансы равные. Будем верить, что у ЦСКА они чуть выше, но здесь им даже ЛЕ вообще не гарантировано. Биться придется во всех 6 играх. Группа C: Бенфика и Атлетико скорее всего пройдут, Галатасарай, возможно, поборется тоже, Астана тут конечно в роли наблюдателя будет, опыта набираться. Группа D: Ювентус и Манчестер Сити с большей вероятностью, но и Севилья может вполне удивить, если будет в хорошей форме, Боруссия Менхенгладбах скорее всего последние. Группа E: 1-е место - Барселона, Байер и Рома разыграют между собой вторую путевку, БАТЭ вряд ли сможет серьезно побороться даже за ЛЕ. Группа F: Бавария и Арсенал выйдут, Олимпиакос на 70% в ЛЕ, Динамо Загреб должны очень постараться и обыгрывать Олимпиакос для попадания в ЛЕ. Группа G: Челси 1-е, Порту и Динамо Киев разыграют 2-ю путевку, Маккаби без шансов, скорее всего, но все бывает. Как никак выбили из ЛЧ неслабый Базель, так что и с Киевом повоюют за ЛЕ Группа H: Зенит, Валенсия и Лион имеют примерно одинаковые шансы. Ну, может, у Валенсии чуть больше шансов. Скорее всего опять Зениту придется бороться за выход из группы с французами, в прошлый раз сильнее были Монако, смогут ли сейчас обойти Лион - от этого очень много будет зависеть для Зенита. Гент, думаю, не самый приятный соперник, но вряд ли сможет навязать борьбу. Как-то так. Но бывает всякое, любой гранд может облажаться, любой середнячок может выстрелить. Все непредсказуемо. Этим и интересен футбол
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
6
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
Все новости
Все новости
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+