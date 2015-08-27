Лига чемпионов. «ПСЖ» в одной группе с «Реалом», «Бавария» с «Арсеналом»

Определились составы групп Лиги чемпионов сезона-2015/16. Так "Арсенал" попал в один картет с "Баварией", "Олимпиакосом" и загребским "Динамо", а мадридскому "Атлетику" достались в соперники "Бенфика", "Галатасарай" и "Астана".

Лига Чемпионов. Жеребьевка группового этапа

Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Шахтер», «Мальме».

Группа B: ПСВ, «Манчестер Юнайтед», ЦСКА, «Вольфсбург».

Группа C: «Бенфика», «Атлетико», «Галатасарай», «Астана»

Группа D: «Ювентус», «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Менхенгладбах.

Группа E: «Барселона», «Байер», «Рома», БАТЭ.

Группа F: «Бавария», «Арсенал», «Олимпиакос», «Динамо» Загреб.

Группа G: «Челси», «Порту», «Динамо» Киев, «Маккаби».

Группа H: «Зенит», «Валенсия», «Лион», «Гент».

Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.