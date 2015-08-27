Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Рубин» – «Работнички»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Рубином» и «Работничками».

    «Рубин»: Рыжиков, Кверквелия, Лемос, Кузьмин, Котуньо, Билялетдинов, Карлос Эдуардо, Оздоев, Георгиев, Канунников, Дядюн.

    Запасные: Нестеренко, Батов, Кисляк, Набиуллин, Ахметов, Шейдаев, Портнягин.

    «Работнички»: Божиновски, Цикарски, Трайчевски, Ристевски, Илиевски, Вуйчич, Сахити, Сильяновски, Илиевски, Анене, Алтипармаковски.

    Запасные: Шишковски, Найдовски, Эррера, Маркоски, Йовановски, Ристовски.

    «Бомбардир.ру» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2015 18:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 августа 2015, 20:18

      Удачи.
      Поболеем.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11