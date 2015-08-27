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    Жезуш: «Судейство отрицательно сказалось на результатах в обоих матчах»

    Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш после поражения от ЦСКА (1:3) посетовал на судейство в матче. Напомним, что по мнению многих Сейду Думбия забил мяч в ворота португальцев рукой, а гол Слимани в ворота «армейцев» был отменен напрасно.

    «В Лиссабоне нам не дали чистый пенальти, сейчас Слимани тоже забил чисто – отмашку судья дал уже после того, как мяч оказался в воротах.

    Хотя это нас не оправдывает – мы могли перевести игру в овертайм. Может, ЦСКА в концовке больше хотел победить.

    Мы играли с сильной командой, но судейство отрицательно сказалось на наших результатах в обоих матчах», – сказал тренер.

    Источник: Sports.ru

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    27.08.2015 01:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 27 августа 2015, 08:32

      Если честно начиная еще с первого матча в Лиссабоне судьи все в одну калитку судили.подарили нам пенальти а в наши ворота не поставили чистый пенальти.Думбия гол забивает рукой,засчитали.в наши ворота забивают чистый-не считают.если бы это против нас так судили мы бы орали устами Киселева о заговоре против нас)))))

      4
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      Рейтинг: +10

      Bakerkir > Romeo SL 27 августа 2015, 10:20

      Тоже вчера когда смотрел матч думал что судьи тащут такие эпизоды, гол засчитали там,а чистый вроде не засчитали.но потом пересмотрел внимательно после матча уже и понял,что гол который с углового нам залетел там мяч при подачи в воздухе линию пересек,и этот момент казавшийся при просмотре матча чистым голом стал тут же уже понятным,что гола там не было.ну а с тем как забил думбия понятно что рука но она была прижата раз, и уж точно он себе ей не подыгрывал, там сильный отскок был в него, он сам и не понял чем забивал

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 августа 2015, 06:52

      Это он с непривычки-мы в чемпионате уже привыкли к тому как ЦСКА очки зарабатывает.Гинер красава-до Европы уже дотянулся.

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 27 августа 2015, 02:16

      Признаться, огорчён, что армейцы прошли в ЛЧ при судейских ошибках в нашу пользу.
      Спортингу удачи в ЛЕ и чемпионате, очень понравилась эта команда по игре

      2
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      Рейтинг: +10

      Bakerkir > Ubuntu 27 августа 2015, 10:27

      Я считаю ошибка одна и то попробуй там разберись,гол думбия,а гол в ворота коней ну там же серьезно мяч линию при подачи пересек,какой там гол.

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 27 августа 2015, 02:16

      Везде и всегда наши клубы засуживали ... Можно хоть раз порадоваться....

      -1
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      Рейтинг: +10

      uznyi 27 августа 2015, 01:21

      главное результат!!!
      вперёд Россия, вперёд ЦСКА!
      И спасибо за праздник души!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > uznyi 27 августа 2015, 06:53

      Хоть и болел за коней,все же российская команда-но очень жаль,что для вас главное результат-а не спорт.

      2
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      Рейтинг: -7

      krisvan > Диктор 27 августа 2015, 09:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      иди лечи и сам лечись, лишь бы обосрать

      -4
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      Рейтинг: +10

      Bakerkir > Диктор 27 августа 2015, 11:18

      Можешь мне адекватно объяснять чем игра вчера не удалась?ток не надо ссылаться на то что но с углового чистый был отменен,если тебе не лень глянь еще раз и посмотри что там мяч пересек линию или по твоему надо считать было такой?ладно щас скажешь думбия рукой забил он ей умышлено не играл,это не был гол из ряда Диего или лео месси,я с этим голом тоже не до конца согласен но очевидной игры рукой там точн не было,за такую игру рукой уж точно пеналя по всем правилам не дадут и игру не остановят

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