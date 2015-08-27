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    Думбия: «Гол рукой? Главное, что мяч попал в сетку»

    Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия, оформивший дубль в матче со «Спортингом» (3:1), считает, что его гол локтем был забит в пределах правил.

    – Главный тренер Леонид Слуцкий заявил, что ЦСКА добился победы благодаря характеру и духу – как на поле показалось?

    – Присоединяюсь к высказыванию главного тренера – командный дух и индивидуальное мастерство вместе дали результат.

    – Есть ощущение, что вы вернулись домой?

    – Я говорил об этом с тех пор, как приехал обратно в ЦСКА, – я вернулся домой. Наконец обрел интерес к игре, тренировкам, ко всему.

    – На повторе видно, что первый гол вы забили рукой – как сами почувствовали?

    – Самое главное, что мяч попал в сетку. По мне, так мяч был забит как положено.

    – С кем хочется сыграть в групповом турнире?

    – Давайте сначала переварим эту игру, а завтра уже и посмотрим, с кем и как играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2015 00:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      Леха 898 27 августа 2015, 06:03

      Локоть был,безспорно! Носорог Молодцом!!но это можно трактовать по разному! Всех с выходом!

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