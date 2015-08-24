Бутрагеньо: «Судья должен был назначать пенальти за фол на Роналду»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал прошедший матч против хихонского «Спортинга» (0:0).

«В первом тайме судья должен был назначить пенальти за фол на Роналду. На повторах видно, что там явный одиннадцатиметровый, однако рефери этого не увидел. Мы давили «Спортинг» на протяжении всего матча, но забить не сумели. Во второй половине встречи вратарь соперников был великолепен. «Реал» заслужил победу», - поделился своим мнением Бутрагеньо.