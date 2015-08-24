Бутрагеньо: «Судья должен был назначать пенальти за фол на Роналду»

Согласен судья должен был назначить 100 процентный пенальти НО,,,, Если даже три не назначенных пенальти то всё ровно Реал должен таким командам как Спортинг забивать 3-4 мяча... Будет и не назначенные пенальти , не совсем порядчочные судьи... Реалу Надо быть на голову выше соперника в каждом матче. По ходу с таким тренером нам это не светить. Зидана в тренеры!!!!
Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал прошедший матч против хихонского «Спортинга» (0:0).
«В первом тайме судья должен был назначить пенальти за фол на Роналду. На повторах видно, что там явный одиннадцатиметровый, однако рефери этого не увидел. Мы давили «Спортинг» на протяжении всего матча, но забить не сумели. Во второй половине встречи вратарь соперников был великолепен. «Реал» заслужил победу», - поделился своим мнением Бутрагеньо.