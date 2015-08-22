Рейнгольд: «Спартак» на правильном пути»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку красно-белым после субботнего матча шестого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (3:1).

«Доволен игрой «Спартака» в матче с «Амкаром». Сейчас красно-белые действуют в такой манере, какой раньше придерживались десятки поколений спартаковцев. Дмитрий Аленичев и его тренерский штаб строят абсолютно новую команду. Они знают, чего хотят, а футболисты выполняют свою работу. Конечно, есть ошибки, но без ошибок не бывает командной игры. Такой игры и такого отношения к делу, например, при Валерие Карпине мы не видели. Все игроки «Спартака» в матче с «Амкаром» действовали достойно, но особенно мне понравились Юра Мовсисян и Квинси Промес. В «Спартаке» в данный момент забивают практически одни и те же футболисты. Это наводит на мысль, что игроки клуба доверяют друг другу, а с командным духом все хорошо. Думаю, «Спартак» на правильном пути», – заявил эксперт.