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    РФС отправил в ФИФА новые материалы по инциденту с Фримпонгом

    Как сообщила ФИФА, в пятницу организация получила дополнительные информационные и аналитические материалы по инциденту, случившемся в матче первого тура РФПЛ «Спартак» - «Уфа» (2:2), когда игрок гостей Эммануэль Фримпонг показал неприличный жест трибунам в ответ якобы на оскорбления с их стороны.

    «Мы можем подтвердить, что по нашему запросу мы получили дополнительную информацию от РФС. Сейчас материал требует анализа. До его рассмотрения мы не можем сказать больше», - сказали в ФИФА.

    Африканец уже «отсидел» двухматчевую дисквалификацию от КДК РФС.

    Источник: ТАСС

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    21.08.2015 19:13
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +77

      dguda 21 августа 2015, 19:22

      Что он там ещё показал?

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