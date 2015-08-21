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    «Анжи»: «Примем меры по защите чести и достоинства наших футболистов»

    Махачкалинский "Анжи" выступил с официальным заявление относительно публикаций, в которых говорится о неподобающем поведении футболистов коллектива в самолете после матча с пермским "Амкаром".

    "Несколько дней назад в ряде электронных и печатных СМИ со ссылкой на пост в Фейсбуке одного из пассажиров рейса авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Пермь-Москва, была опубликована информация о якобы неподобающем поведении нескольких игроков ФК «Анжи» в здании аэропорта г. Перми и на борту самолета. Позднее появились комментарии одной российской певицы на эту же тему. В так называемый «скандал в самолете» попытались даже вовлечь уважаемого автора-исполнителя Игоря Николаева. Но ни Игорь Николаев, ни другие пассажиры, ни администрация аэропорта г. Перми, ни авиакомпания «Аэрофлот» не захотели участвовать в этой словесной вакханалии, устроенной людьми, одни из которых, вероятно, хотели прославиться таким незатейливым образом, другие же – «порадовать» своих читателей очередной порцией грязи! При этом официальный комментарий «Аэрофлота» звучит так: «По данным кабинного экипажа, отдельные пассажиры – игроки футбольной команды отказывались предъявлять посадочные талоны при входе на борт воздушного судна, требовали повышенного внимания к себе, пытались осуществить фотосъемку с находящимся на борту артистом (Игорем Николаевым)».
    Очевидно, что ни первый, ни второй, ни третий факты не могут квалифицироваться как «пьяный дебош», хулиганство или что-то из ряда вон выходящее.

    Что касается ФК «Анжи», то до сегодняшнего дня мы придерживались позиции – не комментировать ситуацию, чтобы не давать лишний повод любителям «жареного». Но после того, как сегодня на портале LifeNews были опубликованы фамилии игроков, которым фактически было предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения и/или преступления, мы официально заявляем, что расцениваем данную и все подобные публикации как спланированную, целенаправленную акцию против футбольного клуба «Анжи»! Акцию, призванную опорочить футболистов махачкалинского клуба! В этой связи ФК «Анжи» оставляет за собой право предпринять все необходимые меры правового характера и осуществить требуемые юридические процедуры, направленные на защиту чести и достоинства наших футболистов и деловой репутации ФК «Анжи» от клеветнических действий средств массовой информации, раздувающих скандал вокруг нашего клуба", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    Источник: ФК «Анжи»

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    21.08.2015 17:22
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 22 августа 2015, 22:20

      официальный комментарий "Аэрофлота" звучит так: "По данным кабинного экипажа, отдельные пассажиры – игроки футбольной команды отказывались предъявлять посадочные талоны при входе на борт воздушного судна, требовали повышенного внимания к себе, пытались осуществить фотосъемку с находящимся на борту артистом (Игорем Николаевым)".
      Очевидно, что ни первый, ни второй, ни третий факты не могут квалифицироваться как "пьяный дебош", хулиганство или что-то из ряда вон выходящее.
      -------------------
      ------------------------------
      ---------------
      За такое снимают с рейса! Но это же чурки из Дагестана - им можно всё! И они это хулиганством не считают!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -22

      Cobold 22 августа 2015, 22:04

      Горные бараны... что с них взять?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > Cobold 26 августа 2015, 14:49

      Похоже баран это ты и есть...

      0
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      Рейтинг: +282

      cканер 21 августа 2015, 22:22

      сплетни,сплетни!

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      Рейтинг: +49

      НскМужик 21 августа 2015, 18:42

      "игроки футбольной команды отказывались предъявлять посадочные талоны при входе на борт воздушного судна, требовали повышенного внимания к себе, пытались осуществить фотосъемку с находящимся на борту артистом (Игорем Николаевым)"
      В трезвом уме подобное люди будут делать?

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      Рейтинг: +11

      Князь Дишнинский > НскМужик 21 августа 2015, 19:49

      Вы лично это видели?

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      Рейтинг: +45

      civilist 21 августа 2015, 17:31

      "пытались осуществить фотосъемку с находящимся на борту артистом (Игорем Николаевым)".
      А я то думал, что там конкретный дебош. Статья в КОАПе: "Попытка осуществить фотосъемку с находящимся на борту артистом (Игорем Николаевым)" . Штраф - дофига рублей.

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