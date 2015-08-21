«Анжи»: «Примем меры по защите чести и достоинства наших футболистов»

Махачкалинский "Анжи" выступил с официальным заявление относительно публикаций, в которых говорится о неподобающем поведении футболистов коллектива в самолете после матча с пермским "Амкаром".

"Несколько дней назад в ряде электронных и печатных СМИ со ссылкой на пост в Фейсбуке одного из пассажиров рейса авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Пермь-Москва, была опубликована информация о якобы неподобающем поведении нескольких игроков ФК «Анжи» в здании аэропорта г. Перми и на борту самолета. Позднее появились комментарии одной российской певицы на эту же тему. В так называемый «скандал в самолете» попытались даже вовлечь уважаемого автора-исполнителя Игоря Николаева. Но ни Игорь Николаев, ни другие пассажиры, ни администрация аэропорта г. Перми, ни авиакомпания «Аэрофлот» не захотели участвовать в этой словесной вакханалии, устроенной людьми, одни из которых, вероятно, хотели прославиться таким незатейливым образом, другие же – «порадовать» своих читателей очередной порцией грязи! При этом официальный комментарий «Аэрофлота» звучит так: «По данным кабинного экипажа, отдельные пассажиры – игроки футбольной команды отказывались предъявлять посадочные талоны при входе на борт воздушного судна, требовали повышенного внимания к себе, пытались осуществить фотосъемку с находящимся на борту артистом (Игорем Николаевым)».

Очевидно, что ни первый, ни второй, ни третий факты не могут квалифицироваться как «пьяный дебош», хулиганство или что-то из ряда вон выходящее.



Что касается ФК «Анжи», то до сегодняшнего дня мы придерживались позиции – не комментировать ситуацию, чтобы не давать лишний повод любителям «жареного». Но после того, как сегодня на портале LifeNews были опубликованы фамилии игроков, которым фактически было предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения и/или преступления, мы официально заявляем, что расцениваем данную и все подобные публикации как спланированную, целенаправленную акцию против футбольного клуба «Анжи»! Акцию, призванную опорочить футболистов махачкалинского клуба! В этой связи ФК «Анжи» оставляет за собой право предпринять все необходимые меры правового характера и осуществить требуемые юридические процедуры, направленные на защиту чести и достоинства наших футболистов и деловой репутации ФК «Анжи» от клеветнических действий средств массовой информации, раздувающих скандал вокруг нашего клуба", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.