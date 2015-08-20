Марлос: «С «Рапидом» было тяжелее, чем с «Фенербахче»

Полузащитник «Шахтера» Марлос, благодаря голу которого "горняки" одержали победу над венским "Рапидом" со счетом 1:0, поделился впечатлениями о первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Очень счастлив, что забил. И рад, что получил такой пас от Ярослава Ракицкого – он отличный защитник! В целом наша комбинация была отработана на тренировках. Правда, в том эпизоде были и элементы импровизации: хотя бы потому, что я наносил удар не рабочей ногой, плюс мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. В целом матч получился очень напряженным. Шел дождь, были травмы, разбитые головы, потому что игроки полностью отдавали себя на поле… Все ради победы! Нам пришлось тяжелее, чем с «Фенербахче», потому что «Рапид» здорово сыгран. Эта команда хорошо подготовлена тактически, а футболисты отлично взаимодействуют", - сказал Марлос.