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    Фанатский сектор «Амкара» дисквалифицирован на матч с «Кубанью»

    КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну пермского «Амкара» на одну игру.

    Причиной дисквалификации послужил инцидент, произошедший в матче пятого тура Премьер-лиги «Амкар» - «Анжи». Во время матча болельщики пермского клуба не раз позволяли себе ненормативную лексику и оскорбления в адрес команды противника. Напомним, встреча завершилась со счетом (1:1).

    Отметим, что закрытию подвергнется 19 сектор стадиона «Звезда», но на трибуну будут допущены женщины и дети.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2015 16:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +282

      cканер 20 августа 2015, 17:05

      всем орущим по 2 леща,и делу конец!

      0
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      Рейтинг: +11

      Гаджик05 20 августа 2015, 08:07

      Ума нет долбоебов ваш тренер Дагестанец хоть его бы уважали

      0
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      Рейтинг: +9

      real &anji 19 августа 2015, 21:36

      Все русские суки

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 19 августа 2015, 19:11

      Причем тут фанатский сектор???там лишь отоброзилось общее настроение в стране как и в матче с цска.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 19 августа 2015, 16:58

      Вот эти дети 16-17 лет и наорались

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