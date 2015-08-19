Фанатский сектор «Амкара» дисквалифицирован на матч с «Кубанью»

КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну пермского «Амкара» на одну игру.

Причиной дисквалификации послужил инцидент, произошедший в матче пятого тура Премьер-лиги «Амкар» - «Анжи». Во время матча болельщики пермского клуба не раз позволяли себе ненормативную лексику и оскорбления в адрес команды противника. Напомним, встреча завершилась со счетом (1:1).

Отметим, что закрытию подвергнется 19 сектор стадиона «Звезда», но на трибуну будут допущены женщины и дети.

