Энрике: «Мы способны отыграть четыре мяча у «Атлетика»

Главный тренер испанской «Барселоны» Луис Энрике оценил перспективы своей команды отыграть в ответном матче Суперкубка Испании четыре мяча. Напомним, что первая встреча завершилась победой «Атлетика» из Бильбао со счетом 4:0.

«Это очень серьезная задача, но мы способны с нею справиться. Если все будем делать правильно, инициатива будет в наших руках и ход противостояния будет перевернут. Напомню, что в прошлом сезоне мы в 18 матчах забивали больше трех мячей. Эта статистика показывает, что мы можем все. Главное, быть уверенными в себе, у нас это есть», - заявил Энрике.