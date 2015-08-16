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    Энрике: «Мы способны отыграть четыре мяча у «Атлетика»

    Главный тренер испанской «Барселоны» Луис Энрике оценил перспективы своей команды отыграть в ответном матче Суперкубка Испании четыре мяча. Напомним, что первая встреча завершилась победой «Атлетика» из Бильбао со счетом 4:0.

    «Это очень серьезная задача, но мы способны с нею справиться. Если все будем делать правильно, инициатива будет в наших руках и ход противостояния будет перевернут. Напомню, что в прошлом сезоне мы в 18 матчах забивали больше трех мячей. Эта статистика показывает, что мы можем все. Главное, быть уверенными в себе, у нас это есть», - заявил Энрике.

    Источник: Skysports

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    16.08.2015 21:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 17 августа 2015, 10:15

      Верю в команду, будем болеть!!!

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 17 августа 2015, 01:22

      один пропустят!И все накрылось!

      0
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      Рейтинг: +13

      scooter67 16 августа 2015, 23:38

      Обычно у Барсы получается вкатывать много мячей тогда, когда она играет легко и непринужденно. В данном случае, когда результат будет довлеть над игроками, максимум, на что можно рассчитывать, - это один-два мяча, тем более, что Атлетик вряд ли будет рисковать и раскрываться. Короче говоря, все в руках Атлетика - только они сами могут упустить этот неожиданный для себя титул.

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 16 августа 2015, 22:25

      посмотрим,хотя верим .

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