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    Трофеи «Пармы» могут уйти с молотка

    Трофеи, завоеванные "Пармой" за всю ее историю, могут быть выставлены на аукцион. Речь идет о трех Кубках Италии, двух Кубках УЕФА, Суперкубке Европы, Суперкубке Италии и Кубке победителей кубков.

    Напомним, что команда в минувшем сезоне была признана банкротом. Ее наследником стал клуб "Парма Кальчо 1913", который начнет свое выступление с серии D – пятого по уровню дивизиона страны. Его президентом назначен экс-главный тренер "Спартака" Невио Скала.

    Для привлечения необходимых средств с молотка пойдут аудио- и видеоархив, само название и торговая марка "Парма" и спортивное оборудование, принадлежащее команде.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    14.08.2015 07:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +107

      YRunner 14 августа 2015, 11:44

      Беда(((

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      Рейтинг: +10

      Sibir70 14 августа 2015, 10:55

      У Спартака появился шанс обновить экспонаты в своем музее))))Фаны Спартака....без обид!

      0
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      Рейтинг: +12

      Brize89 14 августа 2015, 10:30

      ненармальные

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