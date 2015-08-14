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    Суркис: «По Мбокани предложений нет»

    Президент «Динамо» Игорь Суркис расскаазал о последних трансферных слухах вокруг его команды. Он заверил, что не получал от «Норвича» предложений по форварду команды Дьемерси Мбокани.
    «Норвич» готов выложить за него что-то около восьми миллионов евро? На самом деле никаких официальных предложений по Мбокани у меня нет. А насчет его участия в тренировочном процессе… Если станет уклоняться, будет подвернут штрафным санкциям - в полном соответствии с принятыми у нас правилами. Так что варианта у него сейчас ровно два - до мелочей выполнять условия контракта или уйти в другой клуб. Где, предполагаю, ему тоже не позволят вести себя неподобающим образом», - сказал Суркис.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    14.08.2015 07:02
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