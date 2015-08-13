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    Зе Луиш: «Футбол в Кабо-Верде в крови у людей»

    Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш рассказал о футбольной ситуации на своей родине — в Кабо-Верде.

    «В Кабо-Верде нет детских футбольных академий в европейском понимании этого слова. Есть что-то вроде футбольных школ, но инфраструктура там на минимальном уровне: есть тренер, мячи, да, пожалуй, и все. Вообще футбол - это стиль жизни в Кабо-Верде, он у нас в крови. Когда был ребенком, гонял с друзьями мяч прямо на улице. Знаете, так почти во всей Африке. Все футболисты стремятся скорее уехать. Уезжают в надежде найти лучшие условия для жизни, для карьерного роста. В Кабо-Верде нет профессионального футбола, он полностью любительский. Если кто-то хочет чего-то достичь, должен уезжать», - сообщил Зе Луиш.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.08.2015 16:55
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