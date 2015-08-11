Бундеслигу можно будет смотреть бесплатно

Неужели ни один канал не смог купить права показа бундеслигу. Что за фигняяяяяя. Евроспорт не показжет нтв плюс не покажет. Не честно.
Зрители из России и СНГ смогут следить за всеми играми высшего футбольного дивизиона Германии бесплатно. Крупнейшее спортивное Интернет-ТВ Европы LAOLA1.tv, владеющее правами на Бундеслигу, теперь доступно на русском языке.
Пять игр первого тура Бундеслиги будет комментировать известный российский комментатор Сергей Кривохарченко, остальные - профессиональные русскоязычные комментаторы LAOLA1.tv.
Помимо футбола на канале можно будет найти высококлассный контент из мира хоккея, волейбола, авто- и мотоспорта. Все видео доступы бесплатно на полной версии сайта.