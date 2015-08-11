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    Бундеслигу можно будет смотреть бесплатно

    Зрители из России и СНГ смогут следить за всеми играми высшего футбольного дивизиона Германии бесплатно. Крупнейшее спортивное Интернет-ТВ Европы LAOLA1.tv, владеющее правами на Бундеслигу, теперь доступно на русском языке.

    Пять игр первого тура Бундеслиги будет комментировать известный российский комментатор Сергей Кривохарченко, остальные - профессиональные русскоязычные комментаторы LAOLA1.tv.

    Помимо футбола на канале можно будет найти высококлассный контент из мира хоккея, волейбола, авто- и мотоспорта. Все видео доступы бесплатно на полной версии сайта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 23:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +49

      drnigo 14 августа 2015, 18:42

      Неужели ни один канал не смог купить права показа бундеслигу. Что за фигняяяяяя. Евроспорт не показжет нтв плюс не покажет. Не честно.

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      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm 12 августа 2015, 01:03

      Это хорошая новость. А то нтв скупил весь футбол и просит безумные деньги за просмотр. Вот бы АПЛ бесплатно бы показывали я был бы счастлив

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      Рейтинг: +40

      vovinho11 12 августа 2015, 00:28

      Так её и так бесплатно показывали по евроспорту

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