Эмери: «Барселона» - фаворит, но мы можем преподнести сюрприз»

Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери в преддверии матча за Суперкубок Европы против "Барселоны" отметил, что его команда способна преподнести сюрприз каталонцам. Игра состоится в Тбилиси 11 августа.



«Начинаем сезон, зная, что в первом же матче можем завоевать трофей. "Барселона" - фаворит, но мы выйдем на поле с мечтой о сенсации. Если мы выиграем, это добавит нам уверенности в себе и поднимет авторитет, что в свою очередь даст хороший заряд на весь сезон», - подчеркнул Эмери