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    Эмери: «Барселона» - фаворит, но мы можем преподнести сюрприз»

    Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери в преддверии матча за Суперкубок Европы против "Барселоны" отметил, что его команда способна преподнести сюрприз каталонцам. Игра состоится в Тбилиси 11 августа.

    «Начинаем сезон, зная, что в первом же матче можем завоевать трофей. "Барселона" - фаворит, но мы выйдем на поле с мечтой о сенсации. Если мы выиграем, это добавит нам уверенности в себе и поднимет авторитет, что в свою очередь даст хороший заряд на весь сезон», - подчеркнул Эмери

    Источник: УЕФА

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    10.08.2015 11:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +131

      catalan_from_baku 10 августа 2015, 18:14

      Мы помним как Севилья вырвала ничью, проигрывая 2-0 в первом тайме. Так что, я думаю у Севильи шансов больше чем может казаться на первый взгляд. Тем более не будет играть Неймар.

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      Рейтинг: +10

      Сокол15 10 августа 2015, 13:38

      Надежная игра в обороне и контратаки-шанс для Севильи.

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