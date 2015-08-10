Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арвеладзе о Самба: «Мне нужен футболист, а не боксер-тяжеловес»

    Защитник «Динамо» Кристофер Самба не перешел в «Трабзонсор» из-за проблем с лишним весом. Об этом заявил заявил главный тренер турецкой команды Шота Арвеладзе.

    Самба в минувший четверг прилетел в Турцию для подписания контракта с "Трабзонспором", однако сторонам не удалось достичь соглашения. Одной из причин срыва переговоров называлось то, что 31-летний конголезец не смог пройти медобследование.

    "К нам приехал не Самба, а целый Майк Тайсон. Мне нужен футболист, а не боксер-тяжеловес", - приводит слова Арвеладзе fanatik.com.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2015 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      СПЕКТР 10 августа 2015, 17:44

      Это повелось, или даже лучше сказать, что это наследство того /богатого/ "Анжи". Там в последние годы превышение веса /ну а если уж ты не играешь,тем более/ было сплошь и рядом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Forza Mian! 10 августа 2015, 13:53

      Ахах идиот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 10 августа 2015, 12:10

      Ротенберга возмите. Он потощее...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11