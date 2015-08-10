Арвеладзе о Самба: «Мне нужен футболист, а не боксер-тяжеловес»

Это повелось, или даже лучше сказать, что это наследство того /богатого/ "Анжи". Там в последние годы превышение веса /ну а если уж ты не играешь,тем более/ было сплошь и рядом.
Защитник «Динамо» Кристофер Самба не перешел в «Трабзонсор» из-за проблем с лишним весом. Об этом заявил заявил главный тренер турецкой команды Шота Арвеладзе.
Самба в минувший четверг прилетел в Турцию для подписания контракта с "Трабзонспором", однако сторонам не удалось достичь соглашения. Одной из причин срыва переговоров называлось то, что 31-летний конголезец не смог пройти медобследование.
"К нам приехал не Самба, а целый Майк Тайсон. Мне нужен футболист, а не боксер-тяжеловес", - приводит слова Арвеладзе fanatik.com.