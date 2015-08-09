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    ЦСКА - «Амкар»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч четвертого тура РФПЛ ЦСКА - «Амкар».

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Натхо, Тошич, Еременко, Вернблум, Муса.
    Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Ефремов, Головин, Миланов, Панченко, Страндберг.
    «Амкар»: Герус, Черенчиков, Белоруков, Занев, Комолов, Пеев, Гол, Огуде, Баланович, Узочакву, Салугин.
    Запасные: Хомич, Селихов, Зайцев, Идову, Придюк, Арзуманян, Джикия, Шаваев, Йовичич, Прудников, Курзенев.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.

    Источник: РПЛ

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    09.08.2015 12:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2015, 15:15

      зачем такое порно показывать на ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ это не футбол это убогое зрелище да еще с самыми тупыми комментариями двух жиротрясов

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