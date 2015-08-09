Франк де Бур: «Без борьбы мы Силлессена не отпустим»

Главный тренер "Аякса" Франк де Бур прокомментировал слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к голкиперу голландской команды Ясперу Силлессену. В Манчестере Силлессена рассматривают в качестве замены Давиду де Хеа, который может перейти в "Реал".

"Манчестер Юнайтед" придeтся выложить за Силлессена огромную сумму. Без борьбы мы его не отпустим. Найти на рынке достойную замену становится всe сложнее и сложнее. Яспер дорожает с каждой неделей, хотя "Аякс" не сможет отказаться, если предложение будет по-настоящему привлекательным. Лично я надеюсь, что никаких предложений от "Манчестер Юнайтед" мы больше не услышим", – сказал де Бур.