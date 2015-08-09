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    Франк де Бур: «Без борьбы мы Силлессена не отпустим»

    Главный тренер "Аякса" Франк де Бур прокомментировал слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к голкиперу голландской команды Ясперу Силлессену. В Манчестере Силлессена рассматривают в качестве замены Давиду де Хеа, который может перейти в "Реал".

    "Манчестер Юнайтед" придeтся выложить за Силлессена огромную сумму. Без борьбы мы его не отпустим. Найти на рынке достойную замену становится всe сложнее и сложнее. Яспер дорожает с каждой неделей, хотя "Аякс" не сможет отказаться, если предложение будет по-настоящему привлекательным. Лично я надеюсь, что никаких предложений от "Манчестер Юнайтед" мы больше не услышим", – сказал де Бур.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2015 09:21
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    Комментарии (4)
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    Caesar555
    1439106800
    Не думаю, что он нужен МЮ.
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    n1ger0k
    1439113212
    зачем он нам,если взяли Ромеро
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    Karpathian
    1440123905
    Яспер рискует судьбу Мартена Стекеленбурга повторить, осевши потом в каком-нибудь дерьме и потеряв место в сборной
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    ologreds
    1694997441
    numo438341
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