В Самаре ночью убит болельщик «Спартака»

здесь СМИ ещё 'красавцы',разогревают криминал как футбольную новость..но вот факты=убит в 3 ночи,в баре,в пьяной ссоре,не связанной с футбольными предпочтениями..на фото убитого никакой спартаковской атрибутики..уже задержан подозреваемый,вроде как Ишманжонов,присядет надолго полюбому..как итог=такие разборки летальные у нас к сожалению не редкость,и если на это давить,то мы в гражданскую за неделю скатимся..пацаны,не ведитесь,в одной стране живём..иначе Югославия&Украина..оно нам надо?..ну и алкоголь конечно-ЯД...Соболезнования родным и близким...
Около трех часов ночи в Самаре был убит болельщик «Спартака», прибывший из Москвы поддержать команду в матче 4-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Кирилл Гаврилов, один из болельщиков москвичей рассказал, что жертве был нанесён смертельный удар ножом в область шеи.
«Момент драки мы не видели, хотя и были рядом. Но когда услышали о случившемся, попытались помочь: пробовали пережать артерию, делали массаж сердца, при этом понимали, что это бесполезно. Его друг был в истерике, поэтому узнать имя убитого не смогли», - рассказал Гаврилов.