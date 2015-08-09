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    В Самаре ночью убит болельщик «Спартака»

    Около трех часов ночи в Самаре был убит болельщик «Спартака», прибывший из Москвы поддержать команду в матче 4-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Кирилл Гаврилов, один из болельщиков москвичей рассказал, что жертве был нанесён смертельный удар ножом в область шеи.


    «Момент драки мы не видели, хотя и были рядом. Но когда услышали о случившемся, попытались помочь: пробовали пережать артерию, делали массаж сердца, при этом понимали, что это бесполезно. Его друг был в истерике, поэтому узнать имя убитого не смогли», - рассказал Гаврилов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2015 06:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 9 августа 2015, 11:26

      здесь СМИ ещё 'красавцы',разогревают криминал как футбольную новость..но вот факты=убит в 3 ночи,в баре,в пьяной ссоре,не связанной с футбольными предпочтениями..на фото убитого никакой спартаковской атрибутики..уже задержан подозреваемый,вроде как Ишманжонов,присядет надолго полюбому..как итог=такие разборки летальные у нас к сожалению не редкость,и если на это давить,то мы в гражданскую за неделю скатимся..пацаны,не ведитесь,в одной стране живём..иначе Югославия&Украина..оно нам надо?..ну и алкоголь конечно-ЯД...Соболезнования родным и близким...

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      Рейтинг: +10

      viktor 88 9 августа 2015, 10:11

      Думаю фаны спартака так просто это не оставят...это будет вражда команд

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      Рейтинг: +268

      eugen-han > viktor 88 9 августа 2015, 10:45

      вражда может исходить только от дебилов,если в спартаке такие есть,то выездные матчи им будут обеспечены клетка на трибуне маршрут вокзал-стадион и обратно,и не о каких достопримечательностях города ,а кто будет отклоняться от заданного маршрута,тот просто будет огребать пиздюлей и всё - это спартачи уже проходили,но в последние десятилетие новое поколение болел видимо подзабыли,по этому получаем вот такую трагедию(закономерную,где та или иная страсть под ядом спиртного заканчивается всегда плохо в большей или меньшей степени).

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      Рейтинг: +10

      viktor 88 9 августа 2015, 10:10

      Без коментариев

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 9 августа 2015, 10:05

      бывает....будьте внимательнее с распитием спиртного - бесовского зелья,но к футболу эта новость ровным счётом никакого отношения не имеет.

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      Рейтинг: +10

      Сергей63 9 августа 2015, 10:03

      Тот кто хватается за нож - слабак. Нельзя человека лишать жизни. Если есть проблемы, дай в морду. Побоялся получить сдачи, взял нож. Вывод: Трус и слабак. Горько, что это связано с моей Самарой. И очень жаль погибшего парня. А этого козла, взявшего в руки нож, кострировать, в клетку, и на показ как обезьяну - тварь.

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      Рейтинг: +10

      viktor 88 > Сергей63 9 августа 2015, 10:12

      Согласен

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      Рейтинг: +19

      ГУБДЕН-05 9 августа 2015, 09:46

      Интересно ,митинги связи с этим будут ? Все таки убит болельших Спартака ., ах даааа, его же убили сами же русские , а не кавказцы ,я уж забыл что митинги бывают если кавказцы убьют .
      Собалезную родным и близким ! А ублюдка поймать и посадить !

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ГУБДЕН-05 9 августа 2015, 10:00

      ГУБДЕН-05, в том то и дело, что своих хватает уродов, вам еще не хватало тут барагозить.

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      Рейтинг: +18

      prophetic > ГУБДЕН-05 9 августа 2015, 10:25

      судя по его фамилии никакой он не русский

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      Рейтинг: +20

      Qweas > ГУБДЕН-05 9 августа 2015, 15:20

      Да вообще-то подозреваемый - татарчонок.
      ( что не чуть не лучше , чем люди с канзаса )

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      Рейтинг: +51

      adeptch 9 августа 2015, 08:23

      БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ...

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