«Динамо» не получало предложений по Кокорину

Пресс-атташе московского «Динамо» Константин Алексеев развеял слухи о том, что клуб получил предложении петербургского «Зенита» по форварду бело-голубых Александра Кокорина.

«В «Динамо» не поступало никаких предложений от «Зенита» по Александру Кокорину. Является ли Кокорин не продаваемым? На такой вопрос я не могу ответить. Единственное, что могу сказать, что предложений из Санкт-Петербурга мы не получали. На данный момент по Кокорину мы ни с кем переговоров не ведем», - сообщил Алексеев.