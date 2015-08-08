Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» не получало предложений по Кокорину

    Пресс-атташе московского «Динамо» Константин Алексеев развеял слухи о том, что клуб получил предложении петербургского «Зенита» по форварду бело-голубых Александра Кокорина.
    «В «Динамо» не поступало никаких предложений от «Зенита» по Александру Кокорину. Является ли Кокорин не продаваемым? На такой вопрос я не могу ответить. Единственное, что могу сказать, что предложений из Санкт-Петербурга мы не получали. На данный момент по Кокорину мы ни с кем переговоров не ведем», - сообщил Алексеев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2015 16:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      vovan900009 9 августа 2015, 12:09

      кому верить,кругом ложь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      ultimate 8 августа 2015, 19:09

      Дерево

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      spbjon 8 августа 2015, 17:13

      Был бы очень рад, если бы он оказался в Зените!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 августа 2015, 16:11

      Да кому он нужен???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11