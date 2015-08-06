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    Еремеев: «Пока Муса на уровне – ЦСКА будет набирать очки»

    Нападающий сборной России по пляжному футболу Егор Еремеев после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА обыграл «Спарту», назвал слабым старт поединка в исполнении красно-синих.

    «Не ожидал, что старт матча будет таким слабым для ЦСКА. Показалось, что с 0:2 красно-синие отыграться уже не смогут. По встрече было видно, что армейцам необходим нападающий, а вот в Страндберга Слуцкий, видимо, не верит. Пока Муса на уровне – ЦСКА будет набирать очки. Думаю, что через сезончик его могут куда-нибудь продать в Европу», - приводит слова Еремеева корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 11:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:02

      Дзага хорош, освободился от череды травм

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:01

      да Слуцкий всегда чё-нить придумает - и с Мусой фишку в нападение Он придумал не от хорошей жизни с нападением

      0
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      Рейтинг: +9

      nikbol 6 августа 2015, 14:55

      муса тащит цска -он хорош!!!

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