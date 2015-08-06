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    Стукалов признан лучшим тренером июля в ФНЛ

    Лучшим тренером июля по версии Футбольной Национальной Лиги стал наставник «Сибири» Борис Стукалов. Его команда завершила первый месяц сезона-2015/2016 на первом месте, одержав три победы в четырех турах.


    Второе место с отставанием в один голос занял главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. Питерцы также не потерпели в июле ни одного поражения, обыграв «Тосно» и «Томь», причем в гостях ,и сыграв вничью с «Арсеналом».

    На третьем – наставник «Луча-Энергии» Олег Веретенников с тремя победами на старте и одним поражением как раз от «Сибири» Стукалова.

    По итогам сводного голосования болельщиков не было равных Владиславу Радимову , который набрал 32% голосов.

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    06.08.2015 09:16
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