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    Алдонин: «Если ЦСКА создаст впереди много остроты, «Спарта» вряд ли выстоит»

    Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА на выезде встретится с чешской «Спартой».

    «Я бы хотел пожелать «армейцам» победы. Надеюсь, что они пробьются в групповой этап. В первом матче меня расстроили действия нашей обороны, но ЦСКА – опытная команда, которая умеет делать выводы, так что я думаю, что сегодня наши защитники будут действовать отлично. Футболисты должны осознать всю ответственность этого матча. Хоть «Спарту» и устроит ничья, я не думаю, что чехи сядут в оборону и будут демонстрировать закрытый футбол. Все будет зависеть от ЦСКА: если игроки создадут много остроты впереди, то «Спарта» вряд ли сможет выстоять», - приводит слова Алдонина Eurofootball.
    Напомним, что первая встреча в Химках завершилась со счетом 2:2.

    Источник: Euro-football.ru

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    05.08.2015 13:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 16:41

      Многие надеются на ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +81

      stavr74 5 августа 2015, 15:10

      какая красивая фраза ЕСЛИ )))

      0
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      Рейтинг: +19

      ГУБДЕН-05 5 августа 2015, 13:18

      Защита у цска дырявая , Акинфеев уже давно уверенность потерял ,ошибаеться часто . сегодня будет лотырея . мой прогноз , хозяева забьют первыми ,но выиграет цска

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded > ГУБДЕН-05 5 августа 2015, 13:20

      Меня тоже 1-2 очень устоит...)))

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