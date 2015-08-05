Попов: «Возможности забить в Праге будут»

Известный в прошлом защитник пермского "Амкара" Алексей Попов в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" накануне ответного матча ЦСКА со "Спартой" в 3-ем квалификационном раунде Лиги отметил, что ЦСКА сильнее «Спарты», а для победы армейцам необходимо продемонстрировать свой футбол.



«Нужно забить гол и просто играть в свою игру. Других рецептов тут нет. Нужно думать не только о нападении, но и о том, как не пропустить. ЦСКА — более сильная команда, чем "Спарта", но чехи могут одолеть своего оппонента за счет морально-волевых.



Ничего придумывать не стоит, надо лишь показывать комбинационный футбол. В первом матче у красно-синих было много возможностей забить еще, в Праге они тоже представятся», - сказал Попов.