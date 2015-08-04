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    Лига Чемпионов."Аякс" уступил "Рапиду"

    В драматичномм ответном поединке третьего раунда квалификации ЛЧ "Аякс" в Амстердаме проиграл венскому "Рапиду" со счетом 2:3 и выбыл из турнира.

    "Рапид" вышел вперед на 12-ой минуте, а незадолго до перерыва удвоил преимущество. Во втором тайме голландцам удалось отыграться и установить на табло счет первого матча - 2:2. Но ничейный счет продержался только две минуты, после чего австрийцы вновь вышли вперед и больше уже своего преимущества не упускали.

    4 августа. Амстердам. Стадион « Амстердам-Арена»

    Аякс (Нидерланды) – Рапид (Австрия) – 2:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Берич,12; 0:2 – Шауб, 39; 1:2 – Милик, 52; 2:2 – Гудель, 75; 2:3 - Шауб, 77 .

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 23:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 5 августа 2015, 02:20

      Вот тебе и самый слабый Рапид

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 августа 2015, 01:12

      Теперь если ЦСКА пройдет Спарту,а Фенербахче то же самое сделает с Шахтером, то армейцы будут сеяными в следующем раунде ЛЧ, а следовательно достанется более слабый соперник. Но ещё нужно пройти Спарту! Удачи в ответной игре!

      0
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 4 августа 2015, 23:43

      Аякс не в групповом этапе ЛЧ, давно такого не было.

      0
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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 4 августа 2015, 23:22

      Сами виноваты.Ставочка в пролете(

      2
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 23:22

      Аякс как так?

      0
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      Рейтинг: +9

      ES ES > Костя-ФК Барселона 5 августа 2015, 02:55

      Начудили! :(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона > ES ES 5 августа 2015, 15:01

      Мдаа

      0
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