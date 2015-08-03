Виталий Мутко: «Думаю, что имя нового главного тренера сборной России объявим на следующей неделе»

Министр спорта РФ и будущий президент РФС Виталий Мутко рассказал о ситуации с новым главным тренером сборной России.



«Думаю, что в ближайшее время, на следующей неделе мы объявим имя главного тренера. С Бородюком и Слуцким ведет переговоры РФС. Я еще не представитель РФС, но тоже обязательно побеседую с ними.



У нас самые главные подписи в последние годы в ключевых контрактах подписывает Никита Павлович Симонян. Сегодня Никита Павлович исполняет обязанности президента РФС, и конечно, контракт будет он подписывать. Безусловно он будет согласован с исполкомом РФС.



Зарплата тренера? Сложно сейчас. Не хотел бы обсуждать, это вопрос переговоров работодателя и работника. Это не тема публичных обсуждений», – сказал Мутко в эфире телеканала «Россия 2».