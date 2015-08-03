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    Виталий Мутко: «Думаю, что имя нового главного тренера сборной России объявим на следующей неделе»

    Министр спорта РФ и будущий президент РФС Виталий Мутко рассказал о ситуации с новым главным тренером сборной России.


    «Думаю, что в ближайшее время, на следующей неделе мы объявим имя главного тренера. С Бородюком и Слуцким ведет переговоры РФС. Я еще не представитель РФС, но тоже обязательно побеседую с ними.

    У нас самые главные подписи в последние годы в ключевых контрактах подписывает Никита Павлович Симонян. Сегодня Никита Павлович исполняет обязанности президента РФС, и конечно, контракт будет он подписывать. Безусловно он будет согласован с исполкомом РФС.

    Зарплата тренера? Сложно сейчас. Не хотел бы обсуждать, это вопрос переговоров работодателя и работника. Это не тема публичных обсуждений», – сказал Мутко в эфире телеканала «Россия 2».
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    Источник: ВГТРК

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    03.08.2015 06:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 3 августа 2015, 09:27

      Помню Садырин говорил: " Кто такой этот Мутко? Шёл бы он..." А вот без мыла ... влез.

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    • ...
      Рейтинг: +38

      OLESOCC 3 августа 2015, 08:05

      Только тогда, когда мудко "исчезнет", мы сможем наслаждаться футболом.

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