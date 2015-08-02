Дьяков: «На мне был 100-процентный пенальти»

Не прав ты Виталя....
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Все вопросы к Карасеву.
Видел как мяч в штрафной Динамо попал в руку Дьякову.
Арбитр всесоюзной категории, независимый эксперт по вопросам судейства Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева в матче «Локомотив» - «Динамо». Что касается мяча, забитого «Локомотивом», офсайда там не было и Чорлука чисто выходил на ворота. Гол правильный. Что касается момента, когда Ионов выходил справа к воротам «железнодорожников» и его цепляли за ногу, этот момент был на усмотрение судьи. Таким образом, у «Динамо» больше претензий к Карасёву.
По моменту с участием Дьякова, который просил пенальти, одиннадцатиметрового там не было», - рассказал Левитин
молодец сознался
Да=да