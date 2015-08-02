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    Дьяков: «На мне был 100-процентный пенальти»

    Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков подвел итог воскресному матчу третьего тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:1), информирует «Чемпионат.ком».
    «Это дерби. Чересчур эмоциональный матч. Ни одна из команд не хотела проигрывать, поэтому было столько эмоций, борьбы и желания добиться победы в этом матче. Что касается эпизода с неназначенным пенальти в ворота хозяев поля, то сразу жестко комментировать не хочется этот момент. Но это стопроцентный 11-метровый. Мне как футболисту, который участвовал в этом эпизоде, показалось, что было сыграно слишком жестко и точно не в мяч. В коробочку взяли. Однако нужно смотреть автор. При этом считаю, что ни один из игроков даже не пытался в мяч играть. В меня просто грубо влетели. Матч с «Локомотивом» для меня уже не был принципиальным. Но конечно, я провел прекрасный год в стане «железнодорожников», и этот клуб мне многое дал. Думаю, что сегодня была хорошая игра. Два забитых мяча, накал страстей. Это то, что нужно для дерби и болельщиков. Мы поздравили Григория Морозова с первым забитым мячом. Он — молодец! Пусть продолжает в том же духе», - заявил игрок.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 19:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +504

      alex-76 3 августа 2015, 10:43

      Не прав ты Виталя....

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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:43

      Все вопросы к Карасеву.

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 2 августа 2015, 22:42

      Видел как мяч в штрафной Динамо попал в руку Дьякову.

      2
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      Рейтинг: +70

      Greiba 2 августа 2015, 21:26

      Арбитр всесоюзной категории, независимый эксперт по вопросам судейства Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева в матче «Локомотив» - «Динамо». Что касается мяча, забитого «Локомотивом», офсайда там не было и Чорлука чисто выходил на ворота. Гол правильный. Что касается момента, когда Ионов выходил справа к воротам «железнодорожников» и его цепляли за ногу, этот момент был на усмотрение судьи. Таким образом, у «Динамо» больше претензий к Карасёву.

      По моменту с участием Дьякова, который просил пенальти, одиннадцатиметрового там не было», - рассказал Левитин

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU > Greiba 2 августа 2015, 22:40

      Фола не было. Ионов пробросил мяч в штрафную, себе на ход, сбоку Денисов подкатился. В мяч не попал, но и ногу не зацепил, таким образом отделив Ионова от мяча без нарушения.

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      Рейтинг: +14

      Viola 2 августа 2015, 19:33

      молодец сознался

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 19:31

      Да=да

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