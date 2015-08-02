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    Роналдиньо: «Я очень рад возвращению, но два месяца без матчей дают о себе знать»

    Полузащитник "Флуминенсе" Роналдиньо поделился впечатленями от дебюта в составе своей новой команды. Его клуб в матче 16-го тура чемпионата Бразилии обыграл "Гремиу" со счетом 1:0.


    «Я очень рад. Мне хотелось начать с победы и помочь команде вернуться в группу лидеров. Я еще продолжаю набирать форму. Два месяца без матчей дают о себе знать. Мне не хватает игрового ритма. Голова работает, а тело не откликается. Но я очень рад», - цитирует Роналдиньо Globo.
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    Источник: Globo

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    02.08.2015 10:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:55

      Удачи Ронни. Уважаю больше всех из игроков Барсы.

      1
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 10:39

      Уже стареет волшебник, но играть еще хочет, желаю удачи и вернуться на прежний уровень магии.

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